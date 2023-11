Concluída a 4.ª jornada da Liga dos Campeões, Portugal aproximou-se de França no Ranking UEFA, mas está ainda mais longe dos Países Baixos.

Portugal somou pontos para o ranking apenas graças à vitória do FC Porto na receção ao Antuérpia, por 2-0. Nos outros jogos que envolveram equipas lusas, o Benfica foi derrotado na visita à Real Sociedad (3-1) e o Sporting de Braga perdeu em casa do Real Madrid (3-0).

Assim, dado que cada vitória vale dois pontos para o ranking, Portugal, que divide por seis clubes na UEFA em 2023/24, somou 0.333 pontos com o triunfo dos dragões.

Por sua vez, os Países Baixos contaram com a vitória do PSV Eindhoven na receção ao Lens (1-0) e tiveram a derrota do Feyenoord na visita à Lazio (1-0). Assim, os dois pontos obtidos com a vitória do PSV, divididos pelos cinco clubes neerlandeses representados, dão mais 0.4 pontos aos Países Baixos para o ranking.

Esta 4.ª jornada, de resto, foi má para os franceses. O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Milan em San Siro (1-0) e o Rens, como referido anteriormente, perdeu em Eindhoven. Desta forma, França mantém os pontos no ranking e permite a aproximação de Portugal, o mais direto perseguidor.

Portugal ocupa o 7.º lugar no ranking UEFA, enquanto os franceses seguem na sexta posição e os Países Baixos estão em quinto.

Quanto aos números relativos a 2023/24, Portugal tem 4.833, face aos 5.750 da França e aos 6.200 dos Países Baixos.

Mas a jornada europeia, diga-se, ainda não terminou. O Sporting ainda tem uma palavra a dizer, ao entrar em campo esta quinta-feira, em Alvalade, frente ao Raków, na 4.ª jornada da Liga Europa. Quanto aos franceses, também para a Liga Europa, o Rennes recebe o Panathinaikos, o Marselha visita o AEK e o Toulouse joga com o Liverpool. Na Liga Conferência, o Lille, de Paulo Fonseca, joga em Bratislava.

No que toca aos neerlandeses, o Ajax recebe o Brighton, em jogo da Liga Europa, enquanto o AZ Alkmaar joga em Inglaterra, diante do Aston Villa para a Liga Conferência.