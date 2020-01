Raúl de Tomás foi esta quinta-feira apresentado oficialmente como reforço do Espanhol. O espanhol, que se tornou na transferência mais cara dos «pericos», admitiu que «perdeu parte da sua essência» nos seis meses que esteve ao serviço do Benfica.



«Sei da responsabilidade que vou ter, sou consciente e não tenho problemas em aceitá-lo. Perdi parte da minha essência nestes meses em Portugal, mas ao falar com as pessoas do Espanhol recuperei a vontade e a ilusão. Assumo a responsabilidade de ser um jogador importante», disse, na cerimónia de apresentação.



LEIA MAIS: todas as notícias do Benfica



Convidado a explicar melhor o que perdeu na Luz, RDT preferiu não responder. «Recuperei parte da minha essência só por estar aqui. Em poucas horas recuperei tudo o que perdi. Não quero falar do passado», atirou.



De Tomás assinou por seis épocas e meia com o Espanhol a troco de 20 milhões de euros. O Benfica fica ainda com 20 por cento do valor de uma mais-valia.