O Real Madrid saiu este domingo às ruas para celebrar a conquista da 36.ª La Liga. Durante os festejos, Carlo Ancelotti voltou a protagonizar um momento de boa disposição, recriando a mais famosa fotografia do título de 2021/22.

Na companhia do trio brasileiro – Vini Jr., Rodrygo e Militão – assim como de Alaba e Camavinga, o treinador de 62 anos acendeu o charuto, ajeitou o cachecol e pousou.

Ancelotti repetiu a histórica foto fumando um charuto ao lado dos jogadores. pic.twitter.com/vbBKVDLDPB — Goleada Euro (@goleada_euro) May 12, 2024

Mas, não ficou por aqui. Já na Praça Cibeles, Ancelotti desvendou um sonho: «Quero bailar com Camavinga».

O título dos «Merengues» foi selado há uma semana, aquando do triunfo do Girona sobre o Barcelona. Este sábado, os «Blancos» golearam na visita ao Granada (0-4). Quando restam três rondas, o Real Madrid lidera com 15 pontos de vantagem sobre o Girona.

No terceiro posto está o Barcelona, que na noite desta segunda-feira recebe a Real Sociedad.

Os madrilenos têm em vista, para fechar a época em beleza, a 15.ª Liga dos Campeões. Em Wembley, terão pela frente o Dortmund.