É uma das maiores promessas do futebol mundial e já assinou contrato com o Real Madrid.

Endrick, que brilha no Palmeiras de Abel Ferreira, tem apenas 16 anos, mas desde recém-nascido que parecia destinado a vestir a camisola dos «merengues». O próprio revela isso mesmo em entrevista ao jornal «Marca».

«O meu nome não era para ser Endrick. Os meus pais quase me puseram o nome de Di Stéfano, que foi jogador do Real Madrid», confessa o jovem avançado, revelando que sempre se interessou pela história dos madridistas: «O Ronaldo jogou lá. Agora, jogam o Vinicius, o Rodrygo, o Éder [Militão]. Interessei-me pela história, pelo clube, o maior da Europa. Vi como um desafio para mim. Sempre almejei na minha vida jogar pelo Real. Por isso, escolhi este clube.»

Confrontado com o interesse de clubes como o Barcelona, PSG ou Chelsea, Endrick salienta que sempre deu prioridade ao Real Madrid.

«Sempre que me falavam de algum clube, eu perguntava: "Que se passa com o Real Madrid? Poderei escolher o Real Madrid?" Só queria saber se estavam interessados em mim. Queria cumprir o sonho do meu pai e da minha família: jogar no maior clube da Europa e na equipa que era a do meu ídolo, Cristiano Ronaldo», concluiu o craque.