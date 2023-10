Vinicius Junior está em Portugal, onde esta noite defronta o Sp. Braga para a Liga dos Campeões, e teve reencontros especiais com antigos companheiros.

Wendel Silva, avançado do FC Porto B, visitou a estrela do Real Madrid no hotel onde está em estágio e não perdeu a oportunidade para trocar de camisolas com o craque.

O avançado portista de 23 anos publicou uma "storie" no Instagram mostrar o momento, que foi partilhado também na página de Vini Jr., que tem mais de 42 milhões de seguidores naquela rede social.

«Bom te ver, irmão», escreveu o brasileiro dos azuis e brancos, que recebeu do seu compatriota a camisola 7 do Real Madrid com a seguinte dedicatória: «Para o meu irmão Wendel com muito carinho.»

O mesmo aconteceu com Rafael Santos, defesa do Moreirense, que partilhou nas redes sociais também o momento em que trocou de camisola com Vini Jr..

Wendel, Rafael Santos e Vini Jr. cruzaram-se nos escalões de formação do Flamengo e mantêm a amizade na Europa, como agora demonstraram publicamente.