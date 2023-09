Quatro jogadores da formação do Real Madrid foram detidos por gravarem e divulgarem um vídeo sexual com uma menor, revelou um porta-voz da polícia espanhola, citado pela Reuters.

Mais cedo, o jornal El Confidencial já havia noticiado o caso, que terá ocorrido a 6 de setembro, nas Ilhas Canárias. O emblema merengue também já reagiu, numa nota divulgada no site oficial.

Os jovens em questão terão gravado o ato sexual com a menor e posteriormente partilhado o vídeo com colegas de equipa.

Segundo a publicação, a situação foi denunciada pela mãe da vítima.

Em comunicado, o Real Madrid revelou que «tomou conhecimento de que um jogador do Castilla (equipa B) e três do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil a propósito de uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp».

«Quando o clube tiver o conhecimento detalhado dos factos, adotará as medidas oportunas.

[artigo atualizado]