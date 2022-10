Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi submetido a uma intervenção cirúrgica esta terça-feira, com êxito, para retirar um nódulo pulmonar benigno.

Segundo o primeiro diagnóstico do Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, o dirigente de 75 anos está a recuperar de forma favorável, mas terá de ficar agora em repouso num período entre 48 a 72 horas.

Florentino Pérez ainda esteve no relvado no passado sábado, antes do jogo com o Sevilha, para homenagear os jogadores premiados na Bola de Ouro, mas já não viajou com a equipa que, esta terça-feira-feira, defronta o Lepzig, na Alemanha, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.