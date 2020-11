O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, pode ter encontrado o trio de ataque para fazer esquecer os tempos da ‘BBC’, com Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Na antevisão do duelo diante do Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, o técnico francês foi confrontado com a possibilidade de jogar com Hazard, Asensio e Benzema na frente e viu essa opção com bons olhos.

«Seguramente podem marcar uma era em Madrid. Os três são importantes e vão fazer coisas importantes. Só querem competir e ganhar e isso para um treinador é muito bom», assegurou em conferência de imprensa.

O treinador do Real Madrid deixou ainda a garantia de que os merengues são candidatos ao título de campeão europeu. «Todos podem ter uma opinião. No ano passado não vencemos a Champions League, mas este ano temos isso na cabeça novamente. Aspiramos a isso de novo, apesar do que as pessoas pensam», disse o treinador francês, que reconheceu a dificuldade dos jogos da prova milionária.

«Acho que o futebol está cada vez mais equilibrado na Europa. Não existem equipas pequenas. Está a tornar-se mais difícil e bonito. É por isso que cada vez que somámos [pontos], temos que estar contentes», atirou.

Real Madrid recebe o Inter de Milão terça-feira, pelas 20h00, em jogo do grupo B da Liga dos Campeões.