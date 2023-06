O Real Madrid anunciou este domingo, em comunicado, o final da ligação entre o clube merengue e Benzema.

«A trajetória de Karim Benzema no Real Madrid foi um exemplo de comportamento e profissionalismo, representando os valores do nosso clube. Karim Benzema conquistou o direito de decidir o seu futuro», salienta o emblema espanhol.

Recorde-se que o avançado francês de 35 anos tem contrato até julho de 2023. O vínculo contemplava mais um ano de opção e, durante vários meses, surgiram informações de que a opção tinha sido exercida. Porém, tal ato nunca foi oficializado.

«Karim Benzema chegou ao nosso clube em 2009, com apenas 21 anos, e foi um jogador fundamental nesta época dourada da nossa história. Durante 14 temporadas, conquistou 25 títulos, um recorde no Real Madrid: cinco Champions, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, quatro Ligas, quatro Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha», recorda o Real Madrid.

Na próxima terça-feira, pelas 12h00, será realizada uma cerimónia de despedida de Karim Benzema na Cuidad Real Madrid.

O clube merengue prepara-se para uma profunda remodelação. Para além de Benzema, estão oficialmente de saída nomes como Hazard, Asensio ou Mariano.