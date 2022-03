Filho de peixe sabe nadar, e por isso não é de estranhar que o filho de Marcelo tenha dado futebolista.

Enzo Vieira tem 12 anos e joga no Real Madrid. Presente no torneio de formação La Liga Promises, o jovem marcou dois golos na goleada (7-0) dos merengues frente ao Liverpool, e no primeiro golo festejou à... Cristiano Ronaldo.

O avançado fez o típico salto do «siii» do internacional português, e na bancada Marcelo aproveitou para filmar o momento, certamente satisfeito com a exibição do filho.

Ora veja: