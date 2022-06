Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez falou esta quarta-feira sobre a contratação falhada de Kylian Mbappé, depois de o internacional francês ter optado por ficar no Paris Saint-Germain.

O dirigente afirmou que Mbappé tinha o sonho de jogar no Real, mas que mudou de opinião em duas semanas devido a «pressão políticas e financeiras».

«O sonho dele [Mbappé] era jogar no Real Madrid, quisemos contratá-lo em agosto de 2021 e não o deixaram sair. Ele continuou a dizer que queria jogar no Real, mas 15 dias antes a situação mudou. Devido a pressão política e financeira. Ele sentiu-se bloqueado e foi pelo caminho mais fácil», afirmou, no «El Chiringuito».

«Disseram-me que o PSG ofereceu-lhe a possibilidade de dirigir o clube. E nós pensávamos: ‘Este não é o Mbappé que queríamos contratar, este é outro, mudou de sonho’. É muito jovem, a pressão afetou-o, até o Presidente da República [Macron] falou com ele», continuou.

Florentino Pérez disse depois que a mãe do avançado ficou envergonhada: «Ofereceram-lhe outras coisas, pressionaram-no e ele tornou-se noutro jogador. Mas no Real Madrid ninguém está acima do clube. É um grande jogador, pode ganhar mais coisas do que os outros, mas o futebol é um desporto coletivo e temos valores dos quais não abdicamos. Gosto dele, fez um esforço para vir, mas depois mudou com a pressão. A mãe dele queria que ele viesse para o Real Madrid porque era o seu sonho de criança e agora dizem-me que ficou envergonhada.»

Na mesma ocasião, o líder merengue garantiu ainda que o projeto da Superliga Europeia ainda está de pé.

«Claro que o projeto está vivo. Há um processo em curso no Tribunal do Luxemburgo, haverá uma audiência em breve que decidirá sobre as questões que levantámos. Acreditamos que temos o direito de organizar competições dentro da Comunidade Europeia», defendeu.