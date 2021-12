Na última ronda da primeira fase da Liga Revelação, o Benfica venceu o Sporting por 3-0, terminando no primeiro lugar da zona Sul, com mais três pontos do que o Estoril.

A vitória encarnada começou a ser construída por Diego Moreira, aos 33 minutos. Luís Semedo dilatou a vantagem (42min). O último golo do encontro chegou já no segundo tempo, por António Silva (79min).

Nos outros jogos deste domingo na série B, o Belenenses venceu o Estoril (3-2). Gonçalo Agrelos (19 min) e Tiago Lopes (26min) deram vantagem aos azuis e a resposta canarinha surgiu por Sérgio Andrade (59 min) e Gilson Tavares (69min). Já em cima do minuto 90, Rodrigo Ramos confirmou a vitória do Belenenses.

O Marítimo goleou o Portimonense, por 5-1, noutra partida em que já nada havia por decidir.

Benfica, Estoril e Portimonense são as equipas da zona Sul que vão disputar a fase de campeão juntamente com Sp. Braga, Rio Ave e Leixões.