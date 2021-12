O Estoril recebeu e venceu esta sexta-feira o Marítimo por 4-1, na zona Sul da 13.ª e penúltima jornada da Liga Revelação, num desfecho que garantiu o apuramento do Portimonense para a fase de apuramento de campeão da prova, na qual já estavam a equipa da Amoreira, o Benfica e o Sp. Braga.

Os insulares até se adiantaram no marcador ao minuto 14, por Jefferson Agostinho, numa má ação defensiva da equipa da casa, que ainda chegou ao empate na Amoreira num golaço de Pablo Freitas, ao minuto 29, num cruzamento-remate que surpreendeu o guardião do Marítimo.

Na segunda parte, um erro crasso na saída de bola do Marítimo resultou no 2-1 do Estoril, por Sérgio Andrade (47m). Depois, Diogo Batista (66m) e Tiago Manso (87m) completaram o resultado.

No outro jogo do dia, na zona Norte, Rio Ave e Leixões empataram a uma bola. A equipa de Vila do Conde adiantou-se por Leandro Alves (38m), mas o Leixões empatou ao minuto 73, de penálti, por Wendel Silva, já depois de a formação de Matosinhos ter desperdiçado outro penálti, ao minuto 65. Com este resultado, o Rio Ave perdeu a hipótese de selar o apuramento para a fase de campeão já esta sexta-feira.

O resumo do Estoril-Marítimo:

O resumo do Rio Ave-Leixões:

SÉRIE NORTE – Resultados (13.ª Jornada):

Rio Ave-Leixões, 1-1

Vizela-V. Guimarães (sábado, 11h00)

Sp. Braga-Famalicão (sábado, 15h00)

Classificação:

1.º: Sp. Braga, 28 pontos/11 jogos

2.º: Rio Ave, 18/11

3.º: Leixões, 17/11

4.º: Famalicão, 16/10

5.º: V. Guimarães, 11/10

6.º: Vizela, 11/10

7.º: Académica, 4/11

SÉRIE SUL – Resultados (13.ª Jornada):

Estoril-Marítimo, 4-1

Farense-Belenenses (sábado, 11h00)

Portimonense-Benfica (2.ª Feira, 15h00)

Classificação:

1.º: Estoril, 26 pontos/11 jogos

2.º: Benfica, 23/10

3.º: Portimonense, 18/10

4.º: Sporting, 14/11

5.º: Marítimo, 11/10

6.º: Belenenses, 7/9

7.º: Farense, 2/11