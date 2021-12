Rio Ave e Leixões garantiram, este sábado, as duas derradeiras vagas para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o campeonato dos sub-23, juntando-se a Sporting de Braga, Benfica, Estoril e Portimonense.

No Estádio de Barreiros, em Joane, Famalicão, o Rio Ave venceu o Vitória por 1-0 com um golo de Agostinho (52m) e fecha a primeira fase no segundo lugar, com 21 pontos.

Onde as contas estavam mais apertadas era no Famalicão-Vizela, que deu festa para… o Leixões. Sem entrar em campo, a equipa de Matosinhos beneficiou da vitória dos vizelenses por 2-1 perante um Famalicão que só dependia de si. Este trio está todo com 17 pontos, mas o Leixões leva a melhor no desempate, pois no mini-campeonato de contas entre as três equipas, os ‘bebés do Mar’ somaram sete pontos, ao passo que o Vizela somou seis e o Famalicão quatro.

Em solo famalicense, a equipa da casa esteve a vencer com um golo de Amarildo (21m), mas Calvin bisou para a reviravolta (48m e 63m).

Desta forma, o Leixões, que fecha a fase regular com a receção à Académica a 30 de dezembro, entrará em campo já com as contas resolvidas.