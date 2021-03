O Penafiel venceu fora o Sp. Covilhã por 2-0, em jogo em atraso da 18.ª jornada da II Liga que havia sido adiado no início de fevereiro após terem sido detetados vários casos de covid-19 na equipa penafidelense.

Ronaldo Tavares (45m+1) e Paulo Henrique, aos 63 minutos, apontaram os dois golos da equipa orientada por Pedro Ribeiro.

Com este resultado, o Penafiel sobe três lugares na classificação e está agora no sétimo posto da II Liga com 32 pontos e menos um jogo. O Sp. Covilhã está no 12.º lugar com 26 pontos.

Com a vitória, o Penafiel sobe três lugares na tabela classificativa, ao sétimo posto, com 32 pontos e ainda com um jogo em atraso, enquanto o Sporting da Covilhã mantém a 12.ª posição, com 26 pontos.