O Leixões somou este domingo a segunda vitória na II Liga, ao vencer no Estádio do Mar, em Matosinhos, a Académica, por 2-1, após uma reviravolta no marcador.

A equipa de Coimbra adiantou-se no marcador, por Traquina, aos 21 minutos, mas o Leixões empatou aos 48, por Wendel, e chegou ao 2-1 por Kiki, aos 67, que concluiu uma jogada trabalhada por Wendel e Jefferson Encada

O Leixões soma agora sete pontos, depois de duas vitórias e um empate, mais seis do que a Académica, que vai com duas derrotas e ainda não venceu.

Ficha técnica

Leixões: Beunardeau, João Amorim, Leo Bolgado, Gustavo França (Wallyson, 46), Seck, Nduwarugira, Morim (Bem Hassan, 75), Fabinho (Ricardo Teixeira, 85), Sapara (Kiki, 63), Wendel e Thalis (Jefferson Encada, 46).

Suplentes não utilizados: Stefanovic, Luisinho, Oliveira e Luan Santos.

Treinador: José Mota.

Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas, Zé Castro, João Lucas (Fábio Vianna, 73), Ricardo Dias (Reko, 73), Mimito, Toro (Costinha, 86), Fatai (Hugo Seco, 73), Traquina (Dani, 81) e João Carlos.

Suplentes não utilizados: Stojkovic, Lorenzo Soares, Michel Lima e Guilherme.

Treinador: Rui Borges.

Marcadores: Traquina, 21m; Wendel, 48m; Kiki, 67m.