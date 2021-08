O FC Porto B e o Nacional empataram este domingo (1-1), num jogo da terceira jornada da II Liga que só ficou resolvido no período de descontos: foi nessa altura, no primeiro minuto do tempo de compensação, que Rui Correia cabeceou para o golo do empate do Nacional, depois de logo aos 12 minutos Sebastian Soto ter aberto o marcador após passe de Varela.

Os portistas continuam sem vitórias na prova, tendo somado o segundo empate em três jogos, enquanto a equipa insular, por outro lado, soma o primeiro empate, depois de uma derrota na primeira ronda e de na jornada anterior ter goleado o Vilafranquense, por 4-0.

Ficha técnica

FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Mor Ndiaye, Bernardo Folha (Vasco Sousa, 80), Samba Koné (Danny Loader, 70), Gonçalo Borges (Romain Correia, 86), Sebastien Soto (Rodrigo Valente, 70) e Varela (Peglow, 79).

Suplentes não utilizados: Ivan Cardoso, Tiago Matos, Levi Faustino e Leonardo Borges.

Treinador: António Folha.

Nacional: Vagner, José Gomes (André Sousa, 77), Rui Correia, Rafael Vieira, Rúben Freitas, Vítor Gonçalves, Jota (Chaby, 90), Danilovic (Witi, 46), João Camacho (Dudu, 81), Bruno Gomes e Marco Matias (Rouai, 46).

Suplentes não utilizados: António Filipe, Alhassan, Suliman e Francisco Ramos.

Treinador: Costinha.

Marcadores: Sebastian Soto, 12m; Rui Correia, 90m