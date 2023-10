Dois dos cinco polícias de Londres envolvidos na polémica detenção do atleta português Ricardo dos Santos e da britânica Bianca Williams, em 2020, foram considerados culpados de prática danosa e consequentemente demitidos.

Recorde-se que o casal de atletas apresentou queixa por discriminação racial. A 4 de julho de 2020, quando seguiam de automóvel com o filho de três meses, Ricardo dos Santos e Bianca Williams receberam ordem de paragem por parte da polícia, tendo sido algemados e revistados no local.

A Polícia Metropolitana de Londres decidiu nesta quarta-feira destituir os agentes Jonathan Clapham e Sam Franks, que mentiram ao afirmar que detetaram odor a canábis quando o casal foi detido.

«Este caso teve um grande impacto na nossa família e nas nossas carreiras, mas é importante que as pessoas que têm voz a utilizem para todas as pessoas que sofrem sem serem ouvidas. É por isso que criei @4thevoicelessuk para ajudar pessoas que estavam em um barco semelhante ao meu. As alegações feitas pelos policiais de que eu era culpado de dirigir mal, ameaçar violência e usar drogas eram falsas. Acredito que estas falsas alegações se basearam em estereótipos racistas e mostram que muito pouco mudou no policiamento de Londres desde o caso Stephen Lawrence» reagiu Ricardo dos Santos, através das redes sociais.