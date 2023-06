O português Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente del Valle, sagrou-se matematicamente campeão da primeira fase da Liga do Equador, quando ainda faltam duas jornadas para o final do campeonato.

A equipa beneficiou da derrota do Barcelona de Guayaquil, em casa, frente ao Emelec (1-3) para garantir matematicamente o título, quando ainda há mais duas jornadas para disputar.

Este triunfo permite ao Independiente del Valle apurar-se desde já para a final da Liga, que será disputada frente ao vencedor da segunda fase. Se o Independiente del Valle ganhar também a segunda fase, então assegura de imediato o título de campeão.

Ao ganhar a primeira fase, a equipa do treinador português, que já trabalhou em clubes como o Nottingham Forest, o Legia Varsóvia e o Standard Liège - e que recentemente recusou uma proposta do Flamengo -, garantiu também pelo quinto ano consecutivo o apuramento para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Recorde-se que na época passada, o Independiente del Valle ganhou a Copa Sudamericana, a Recopa Sudamericana, a Taça do Equador e a Supertaça do Equador.