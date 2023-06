A lista A, encabeçada por Alexandrina Cruz, é a única candidata às eleições para os órgãos sociais do Rio Ave.

O prazo para a entrega de listas terminou esta quarta-feira e a gestora de 45 anos foi a única que demonstrou interesse em apresentar-se para o ato eleitoral agendado para 1 de julho.

Alexandrina Cruz, que trabalha na Câmara de Vila do Conde e que há quase duas décadas pertence à estrutura diretiva do clube, será assim a primeira mulher presidente da história do Rio Ave.

A candidata prometeu colocar os vilacondenses num «lugar de destaque no futebol nacional» e assegurou que vai apresentar «um projeto que corresponda aos anseios e exigências dos sócios», assente numa «liderança forte».

Alexandrina Cruz, refira-se, vai suceder a António Silva Campos na presidência do clube, dirigente que, depois de 13 anos na liderança, decidiu não continuar devido a problemas de saúde.