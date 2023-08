O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (2-1), em jogo da terceira jornada da Liga:

Primeiro é valorizar o que foi feito de bom. Batemo-nos com o FC Porto, o que não é fácil. Na primeira parte foi equilibrado, o FC Porto teve duas oportunidades e nós uma. O jogo muito dividido, uma atitude muito forte na pressão da nossa equipa, a sermos muito pressionantes e disponíveis nessa pressão. Quisemos entrar fortes na segunda parte, conseguimos começar a mandar mais no jogo, fizemos o nosso golo com mérito. A partir daí, o jogo começa a equilibrar, o FC Porto reagiu bem. Na minha opinião, o Eustáquio devia ter visto o vermelho aos sete minutos, e na segunda parte outra expulsão clara, com uma falta sobre Aderllan Santos [de Namaso]. Tivemos alguns problemas físicos no final, o jogo começou a cair para o FC Porto. Arriscaram mais e conseguiram marcar os dois golos, que são limpos. Há que valorizar o que foi feito. Mas todas as equipas têm de estar muito atentas durante o jogo todo.

[Problemas físicos no final] Nesse período final não foi fácil gerir, devido aos problemas físicos. Fomos muito bravos, só levámos o jogo até ao fim porque tivemos mérito. Não é fácil ganhar ao FC Porto, demos o nosso máximo, mas faltou-nos ainda mais.»