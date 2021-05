O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (3-0), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[O que falhou?] «Uma estratégia no sentido de ganharmos alguma consistência e penso que as coisas funcionaram, fizemos uma boa primeira parte, sabendo as mais valias do adversário. Criámos três ou quatro momentos na primeira parte em que podíamos ter marcado. Temos tido muita dificuldade em marcar e hoje voltou a acontecer isso. O FC Porto entrou muito bem na segunda parte e fez um golo quando estava por cima do jogo. O resultado não tem discussão.

[Resultados da tarde mexeram?] Os resultados são o que são, sabíamos a final seria sempre na última jornada. Demos uma resposta boa, mas não conseguimos materializar. Era muito importante marcarmos na primeira parte.

[E agora?] Vamos à final, encará-lo [desafio com o Nacional] como o jogo mais importante que disputamos. Infelizmente temos de o jogar, mas vamos fazê-lo. Não importa o que está por trás, vamos jogar com o Nacional como se estivesse um troféu em disputa.»