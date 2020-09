Augusto Gama, treinador adjunto do Rio Ave, falou em «confiança» na antevisão do embate com os bósnios do FK Borak, esta quinta-feira, em Banja Luka, em jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Tarantini, por seu lado, fala nu jogo «especial», mas «sem margem de erro».

Como o técnico Mário Silva ainda não tem as credenciais exigidas pela UEFA, coube ao técnico adjunto ser o porta voz do grupo na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

«É um adversário com alguns jogos oficiais no seu trajeto, que estudámos bem, e estou confiante que iremos aproveitar as fraquezas defensivas que detetámos para vencer e ultrapassar a eliminatória», começou por dizer Augusto Gama.

Apesar dessas debilidades detetadas, o técnico dos vila-condense também destacou as qualidades do adversário para antecipar uma «eliminatória difícil», recordando que a mesma, disputada a apenas numa mão, será «como uma final».

«Ofensivamente é uma equipa com jogadores de qualidade, com dois alas que jogam com o pé contrário e jogam com movimentos interiores e gostam de rematar à baliza. Será uma tarefa difícil, mas temos ambição e estamos preparados para continuar em prova», disse Augusto Gama ao lado de Tarantini.

O capitão do Rio Ave, por seu lado, lembrou que a equipa, com apenas três jogos na pré-época, ainda não está a cem por cento.

«Temos de colocar em campo toda a nossa experiência e aprender com os erros que tivemos no passado. É um jogo muito especial, que representa muita coisa para nós, e onde sabemos que não há margem de erro» disse o experiente médio.

No seu historial de participações nas provas da UEFA, o conjunto vila-condense só por uma vez venceu fora de casa, algo que Tarantini desvaloriza, mas reconhece que, desta vez, o sorteio não beneficiou a sua equipa.

«Era necessário uma pontinha de sorte para jogarmos em casa, pois, apesar de não ser um fator decisivo, ainda para mais sem adeptos, entendo que haja equipas que sejam mais fortes a jogar no seu estádio. Temos a vantagem de o adversário não nos conhecer tão bem, porque ainda não jogámos de forma oficial», acrescentou.

A equipa de Vila do Conde fez um treino de adaptação ao recinto de jogo, onde os 21 convocados pelo técnico Mário Silva evoluíram sem limitações. As únicas baixas para o desafio são os lesionados Ronan, Júnio Rocha e Diego Lopes, que ficaram em Portugal.

Na comitiva seguiram cinco dos seis reforços: o guarda-redes Leo Vieira, o defesa Ivo Pinto, os médios Francisco Geraldes e Meshino e o avançado André Pereira.

O início do jogo está marcado para as 19 horas e poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol, minuto a minuto.