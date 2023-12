Luís Freire, treinador do Rio Ave, destacou o bom momento da equipa de Vila do Conde e, em conferência de imprensa, anunciou que pretende prolongá-lo, este sábado, na receção ao Vizela, jogo da 14.ª jornada da Liga marcado para as 15h30.

«Nos últimos quatro jogos, não perdemos e fizemos seis pontos. É o melhor e mais positivo momento da época, a nível de resultados e exibições, superando um ciclo em que não foi fácil dar a volta. A ideia é prolongar esse momento ao máximo», destacou.

O técnico do conjunto de Vila do Conde referiu-se à série de quatro jogos sem derrotas (uma vitória e três empates) para o campeonato, explicando-o pelo facto de a equipa «entrar bem nas partidas e mostrar capacidade de criar muitas oportunidades de golo».

«Estamos nitidamente a crescer na tabela e em termos exibicionais. Mesmo nestes três empates, podíamos claramente ter ganho, fruto da maior capacidade ofensiva, agora sem as lesões que nos limitaram», acrescentou Luís Freire.

Sobre o duelo com o Vizela, o treinador espera que o seu grupo mantenha a atitude e mostre «ainda mais confiança e motivação para dar o passo seguinte», ou seja voltar a vencer.

«Independentemente do resultado durante o jogo, temos de manter a atitude. Sabemos que o Vizela é uma equipa com muito bons jogadores, que joga bom futebol. Vale pela sua qualidade e capacidade com bola, pois tem vários jogadores tecnicamente fortes», analisou o líder técnico do Rio Ave.

Luís Freire lembrou que o adversário minhoto, último classificado na Liga, está a lutar pelos mesmos objetivos do Rio Ave, mas mostrou a convicção que a sua equipa «tem tudo para controlar o jogo e ganhar».

«Neste momento, estamos fora da linha de água e jogamos em casa com um adversário direto nessa luta. Temos de ser mais fortes em todos os aspetos para ganharmos o jogo», concluiu o treinador.

O Rio Ave está, nesta altura, praticamente na máxima força. Ukra é o único jogador entregue ao departamento médico equipa.