Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações após o empate contra o Boavista em Vila do Conde:



«Tem faltado eficácia. Na primeira parte tivemos a oportunidade do Dala, a bola ao poste do Filipe, o Mané a cabecear mal… já a semana passada foi assim. Falta a bola entrar. Estamos a tentar criar oportunidades, mas não estamos a ter eficácia. O jogo foi dominado claramente por nós. Fomos ambiciosos, quisemos e o empate foi injusto. Merecíamos mais, temos de seguir a trabalhar.»



[opção por Dala na posição-9]



«Não joguei sem ponta-de-lança. O Dala pode jogar aí. Temos as nossas opções e sentimos que o Dala seria a melhor opção para esse lugar. Ele teve a infelicidade de não finalizar, mas as opções são nossas. O Dala e o Geraldes fazem uma dupla forte ofensivamente e tentámos com mobilidade criar situações.»



[ausência de Piazón, habitual titular]



«O Lucas Piazón ficou de fora por opção técnica. Clara e exclusivamente por opção técnica.»



[falta de golos]



«Estou triste e frustrado, não posso estar satisfeito. Tentámos por todas as formas conseguir marcar. O Boavista apostou forte no processo defensivo. É uma frustração, mas sinto que os jogadores querem ganhar.»