O Rio Ave acaba de anunciar a contratação de Josué Sá que está de volta à liga portuguesa, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O central rescindiu com o Ludogorets, da Bulgária, e assiniu um contrato de dois anos com o emblema vilacondense, com mais um ano de opção.

Aos 30 anos, Josué regerssa, assim, a Portugal, cinco anos depois de ter deixado o Vitória de Guimarães. Além do Ludogorets, o defesa passou também pelo Anderlecht, Kasimpasa, Huesca e Maccabi Telavive.