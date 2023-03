O Rio Ave confirmou este sábado a saída de Yakubu Aziz, para o Wuhan Three Towns, da primeira divisão da China.

Em comunicado, os vilacondenses informam que o avançado de 24 anos sai por empréstimo até dezembro. À Lusa, fonte do clube revelou ainda que o emblema chinês paga um milhão de euros pela cedência, e que fica ainda com uma opção de compra fixada nos 2,5 milhões de euros.

Aziz, refira-se, é o melhor marcador do Rio Ave esta época, com nove golos em 18 jogos. O futebolista ganês, no entanto, não jogava há cerca de um mês, precisamente por estar a negociar a saída.

Além do Rio Ave, Yakubu Aziz representou ainda em Portugal o Vitória de Guimarães – ainda detém 50 por cento do passe do atleta –, o Vizela e o Estoril.