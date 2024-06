Um dia depois de ter renovado com o capitão Vítor Gomes, o Rio Ave anunciou esta sexta-feira que também renovou o contrato de João Graça, neste caso, por dois anos, até 2026.

O médio de 29 anos está já há três temporadas no clube de Vila do Conde e, nesse período, acumulou 73 jogos em todas as competições.

No comunicado em que anuncia o novo vínculo, o clube fala num jogador com «elevado perfil de profissionalismo e empenho» e salienta as suas «capacidades técnicas» que «motivaram a continuidade desta ligação».