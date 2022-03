Roberto Mancini quer prolongar o trabalho à frente da seleção de Itália, mesmo após ter falhado a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, ao perder nas meias-finais do play-off frente à Macedónia do Norte (0-1).

«Quero ficar. Ainda sou jovem. O meu objetivo era conquistar um Europeu e um Mundial. Um já está, o outro temos que adiar. Sinto que temos capacidade para isso», disse o selecionador, de 57 anos.

Na conferência de antevisão do jogo com a Turquia, de caráter particular, o treinador da atual campeã europeia abriu mesmo a porta à renovação de contrato: «Falei com o presidente Gabriele Gravina nos últimos dias e acho que concordamos em tudo. Falaremos com calma sobre uma possível renovação nos próximos dias, mas primeiro temos que pensar no jogo da Turquia. Temos que começar de novo.»

«Não há desculpas. Aconteceu e infelizmente temos de aceitar. Devíamos ter vencido o nosso grupo com quatro pontos de vantagem sobre a Suíça. Não posso dizer que eles não mereciam vencer. Cometemos erros. Não faz sentido agora pensar no que aconteceu», concluiu Roberto Mancini.