Rui Patrício foi apresentado esta sexta-feira como novo jogador da Roma, ele que foi anunciado como reforço da equipa de José Mourinho no passado dia 13 de julho.

Ao lado de Tiago Pinto, diretor-geral do clube italiano, o guarda-redes formado no Sporting mostrou-se orgulhoso por este novo passo na carreira.

«Estou muito orgulhoso por ingressar na Roma, todos conhecem a grandeza deste clube. É um orgulho representar este emblema», frisou, acrescentando depois: «Estou aqui para dar o meu melhor e ajudar a equipa a alcançar objetivos importantes.»

«Para mim é um orgulho ter escolhido este clube e ter um treinador como Mourinho. Posso prometer o máximo empenho, vou tentar adaptar-me ao futebol italiano o mais rapidamente possível», afirmou depois.

Desde a saída de Alisson, em 2018, que nenhum guarda-redes consegue impor-se no conjunto giallorossi, mas Patrício desvaloriza uma eventual pressão adicional.

«Todos os jogadores, não apenas os guarda-redes, quando vão para uma nova equipa é para dar o seu melhor e corresponder às expectativas. Chego aqui da mesma forma que cheguei ao Wolverhampton, com muita vontade de trabalhar e crescer a cada dia nos treinos», garantiu.

A treinar às ordens de José Mourinho há alguns dias, Rui Patrício garante que está a integrar-se bem na equipa: «Os primeiros dias correram muito bem. Fui muito bem recebido por todos. Como já referi, vou tentar adaptar-me rapidamente.»

Tiago Pinto brinca com passado sportinguista

Ao lado de Rui Patrício estava Tiago Pinto, diretor-geral da Roma. Antigo dirigente da Roma, o dirigente português brincou com o passado do guarda-redes no Sporting.

«Muitas vezes fiquei zangado com ele porque sou do Benfica e ele fazia boas exibições no Sporting, mas agora estamos aqui juntos», referiu.

«Todos o conheceram ao longo da carreira, o que já conseguiu no passado fala por ele», disse ainda.