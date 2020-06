O treinador do Sporting, Rúben Amorim, falou num «dia emotivo» para a equipa, na despedida do central francês Jérémy Mathieu, que vai terminar a carreira de futebolista devido a lesão, não jogando mais pelos leões esta época.

«O Mathieu teve um azar esta semana, que antecipou um pouco a sua decisão. Foi um dia emotivo para a equipa, mas costumo ver as coisas sempre pelo lado positivo. É uma nova vida para o Mathieu e temos de estar aqui para ele, não só se ele precisar de ajuda para recuperar da lesão, mas porque é uma fase complicada dos jogadores. Estamos disponíveis para ajudar o Mathieu. Em nome do clube, agradecer tudo o que ele nos deu e começar uma nova vida e ele terá outras coisas novas no seu caminho», afirmou Amorim, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses (sexta-feira, 21h15, 28.ª jornada da I Liga).

O técnico leonino não antecipou quem poderá ser o substituto de Mathieu, habitual titular na equipa, frisando que a equipa deve usar as sensações desta manhã, na despedida do gaulês, como força para entrar em campo.

«O Mathieu era acima da média, não só no Sporting, como em Portugal. Os comportamentos podem ser feitos por outro jogador. Espero uma equipa motivada pelo momento, também porque saiu um colega do plantel e temos de jogar um bocadinho por ele, sabendo que não temos de jogar sempre com o coração. Temos de usar estas sensações que tivemos hoje no campo, mas com razão e demonstrar o apreço que temos por ele na nossa qualidade de jogo», afirmou, dizendo que «esta semana será um» a render o jogador de 36 anos e, na seguinte, «está em aberto». «Amanhã verão, até para guardar alguma coisa», concluiu.