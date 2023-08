O Governo espanhol vai propor a suspensão de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola (RFEF).

«Estamos à espera de saber se o tribunal inicia o procedimento contra o senhor Luis Rubiales como uma infração muito grave. Assim que o tribunal admitir a nossa denúncia, poderemos convocar em 48 horas a comissão diretiva do Conselho Superior dos Desportos [CSD]», afirmou Miquel Iceta, ministro da Cultura e dos Desportos de Espanha, que se referiu a Rubiales como ex-presidente.

«Vamos propor a suspensão do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol enquanto não for produzida uma decisão final em tribunal. Trata-se da suspensão de todas as suas funções até que o tribunal decida», explicou.

O governante já havia avisado que se a RFEF não tomasse medidas na sequência do escândalo motivado pelo beijo a Jenni Hermoso após a final do Mundial feminino, trataria de ativar todos os mecanismos para que o Conselho Superior dos Desportos o fizesse.

Recorde-se que Luis Rubiales foi suspenso por 90 dias pelo Comité Disciplinar da FIFA. Em resposta, a RFEF limitou-se a informar que o cargo será ocupado durante esse período por Pedro Rocha Junco, vice-presidente adjunto. O Ministério Público também já abriu uma investigação.