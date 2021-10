A direção do Benfica recentemente eleita reuniu esta segunda-feira para discutir a atribuição de pelouros aos elementos que dela fazem parte.

«Nesse sentido, ficou definido que Luís Mendes assumirá o pelouro Financeiro e Relações com o Mercado; Jaime Antunes será responsável pelas áreas do Património e Revisão Estatutária; Fernando Tavares manterá o pelouro das Modalidades; Manuel Brito irá supervisionar a Expansão Internacional; Sílvio Cervan permanece responsável pela área jurídica e Domingos Almeida Lima pelas Casas do Benfica e Fundação Benfica; Rui do Passo assume a área da Inovação e Tecnologia e José Gandarez a área Comercial e Relações Institucionais», lê-se, no comunicado divulgado pelos encarnados.

Rui Costa, recorde-se, é o presidente desta direção, que foi eleita no passado dia 9 de outubro.

Na mesma nota, o Benfica informa que vai reunir com John Textor na próxima quinta-feira.