O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, em declarações, citado pela Lusa, após o empate 1-1 de Portugal com os Países Baixos na segunda jornada do Europeu da categoria, na Geórgia, e que deixa a equipa a precisar de vencer a Bélgica, no último jogo, para prosseguir em prova. Portugal necessita ainda que os Países Baixos não batam a Geórgia na última jornada.

«Os desafios contra adversários deste nível estão abertos até ao final. Fomos bastante competentes em termos de organização, vontade e entreajuda durante grande parte do tempo, mas isto dura 90 minutos e teremos de estar bem até ao apito final. Se o nível é alto, temos de ser quase perfeitos. As fases finais não permitem que se erre muito. Quando erramos, por norma acabamos por ser penalizados.

As dificuldades não foram as mesmas do primeiro jogo. Contra a Geórgia, custou-nos a entrar na sua linha defensiva e a criar oportunidades. Agora, os Países Baixos têm uma qualidade individual diferente. Para mim, é uma das equipas mais fortes nesta fase final.

Tivemos de ser bastante organizados ao nível defensivo. Ofensivamente, poderíamos ter feito melhor. Desta vez, saímos daqui sem conseguir demonstrar toda a nossa qualidade com bola, mesmo que o estilo de jogo que tínhamos de adotar hoje fosse algo diferente.

[mexidas no ‘onze’ inicial] O aspeto físico foi um dos motivos, mas falamos de jogadores com características diferentes. O cariz deste encontro também era distinto, mas a ideia seria a mesma, passando por vencer e demonstrar aquilo que somos capazes de fazer.

Gostávamos de não estar numa situação destas, mas é aquela que temos e o futebol de alta competição não se compadece com cabeça para baixo. Não dependemos apenas de nós, mas vamos ter um jogo e três pontos para disputar [frente à Bélgica, na terça-feira].

O apuramento ainda é possível. Claro que, se o resultado do outro encontro deste grupo [entre os belgas e a Geórgia, que terminou empatado 2-2] fosse ligeiramente diferente, abria-nos outras perspetivas. Assim sendo, vamos fazer aquilo que nos compete e tentar jogar melhor para ter mais hipóteses de vencer e abrir a chance de continuar em prova.»