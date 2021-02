O Lokomotiv venceu esta tarde o dérbi de Moscovo, frente ao CSKA (2-0), em jogo da 20.ª jornada do campeonato russo.

Éder começou a partida no banco e foi de lá que viu os dois golos da formação da casa: Lisakovich abriu o marcador aos seis minutos, Krychowiak fechou as contas a quatro minutos do intervalo.

Na segunda parte, aos 69 minutos, o avançado português foi lançado e pouco depois o CSKA podia ter reduzido, mas Vlasic falhou na marca de penálti.

Com este resultado, o Lokomotiv segue no sexto lugar, com 31 pontos, a 11 do líder Zenit. O CSKA está em segundo, com 37 pontos.