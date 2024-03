O particular de futebol entre a Rússia e o Paraguai, agendado para esta segunda-feira, foi cancelado devido ao ataque que se registou numa sala de espetáculos nos arredores de Moscovo, capital russa, e que provocou pelo menos 115 mortos.

«Devido ao atentado, a União Russa de Futebol (RFS) e a Associação de Futebol do Paraguai decidiram anular o encontro entre as duas seleções», lê-se, no comunicado da RFS.

A partida, que estava prevista realizar-se no estádio do Dínamo de Moscovo, poderá ainda realizar-se numa nova data, acrescentou a RFS.