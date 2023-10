Agora é oficial: Paulo Sousa já não é o treinador da Salernitana, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportunidade.

O sucessor do treinador português no emblema de Salerno é Filippo Inzaghi, informou também o clube, em comunicado. O último trabalho do antigo avançado do Milan foi em 2022/23, no Reggina.

Paulo Sousa deixa a Salernitana depois de um início de época complicado, com apenas uma vitória, para a Taça de Itália – na Série A, está em penúltimo lugar, com três empates e cinco derrotas.