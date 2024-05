O diretor-executivo da SAD do Santa Clara revelou que o clube está a trabalhar para encontrar «as melhores soluções» para a equipa jogar na próxima época no regresso à Liga.

O Estádio de São Miguel, casa dos açorianos, está em risco de não receber o aval da Liga, uma vez que há a necessidade de o Governo Regional dos Açores, proprietário do recinto, efetuar obras.

«O que podemos dizer é que existe uma convergência de ideias. Estamos todos dispostos a unir forças para encontrar as melhores soluções e certamente vamos encontrar, para termos um crescimento do projeto desportivo em São Miguel», afirmou, citado pela Lusa, Klauss Câmara, CEO da SAD do Santa Clara.

O primeiro alerta quanto à necessidade de haver obras no Estádio de São Miguel foi dado pelo presidente do clube, Ricardo Pacheco.

«Terão de ser realizadas obras num futuro muito imediato, salvo erro até ao dia 20 ou 24 de junho. Se este problema não for resolvido, o Santa Clara não jogará em São Miguel na próxima época desportiva. Sei que existe esta preocupação por parte das entidades governamentais», disse.

De resto, a secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, não revelou se há a hipótese de a gestão do espaço desportivo passar para a gestão da SAD do Santa Clara: «Ainda é prematuro avançar com qualquer resposta a esse nível. Não afasto qualquer tipo de cenários, mas também não me posso comprometer com qualquer tipo de cenário.»

Sofia Ribeiro acrescentou ainda que, para já, o Governo dos Açores ainda não recebeu qualquer indicação de que é preciso efetuar obras no estádio.