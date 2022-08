O Santa Clara anunciou a saída de João Afonso, que estava na equipa açoriana desde 2019/20.

O defesa-central de 32 anos desvinculou-se e prepara-se para rumar, na condição de jogador livre, ao Torreense, recém-promovido à II Liga.

Nas três épocas que cumpriu no Santa Clara, João Afonso cumpriu 92 jogos e marcou cinco golos.

«Ficam para a história as qualidades humanas e profissionalismo de um atleta que nasceu para liderar, tendo envergado com o maior brio, não raras vezes, a braçadeira de capitão do Santa Clara», lê-se na nota emitida pela equipa da ilha de São Miguel.