Declarações de Tiago Sousa, treinador interino do Santa Clara, após a vitória por 1-0 frente ao Vitória de Guimarães.

«Quando se ganham os sorrisos aparecem, contudo, quando se ganha não devemos tirar os pés do chão. A situação nem tão pouco é condizente com isso, do ponto vista que temos de rapidamente continuar a conquistar pontos. Isso é que é importante. As vitórias alavancam para qualquer coisa diferente. É isso que queremos continuar a materializar já no próximo jogo.

Penso que esta equipa consegue e conseguirá materializar em mais golos os dados estatísticos e essa aproximação à equipa adversária. Não foi possível. Mérito também do Vitória de Guimarães que tem uma boa estrutura defensiva e tem uma boa equipa.

O que pedimos enquanto equipa técnica, os quatro elementos que estavam aqui esta semana a orientar, foi precisamente para eles acreditarem em tudo o que desenvolveram até agora. E foi isso que levaram para dentro do campo. Desenvolveram esse futebol que lhes permitiu dar hoje uma boa resposta frente a uma grande equipa.

[sobre a continuidade no banco do Santa Clara]

«A administração é que terá a capacidade para responder a essas questões. Posso dizer que isso não é sequer uma preocupação minha porque aquilo que me dá maior satisfação, o que dá mais satisfação à equipa técnica que hoje trabalhou, é desenvolver os jogadores e fazer crescer a equipa e mantê-los no trilho do sucesso.

Gostava de dedicar a esta vitória a todas pessoas que confiaram nestes jogadores e que ainda trabalham com estes jogadores. A todos os jogadores que confiaram na mensagem que foi passada durante a semana e a todos os treinadores e jogadores e staff e administradores que passaram por aqui e que ainda estão e possibilitaram que hoje a equipa tivesse essa prestação.»