Os terrenos para a construção da nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foram aprovados esta segunda-feira, na Assembleia Municipal do Porto.

Em nota oficial, o organismo presidido por Pedro Proença refere que a permuta de terrenos teve aprovação «por larga maioria», com votos contra da CDU e com a abstenção do PAN.

Desta forma, a LPFP vai manter a sua sede na freguesia de Ramalde, num terreno localizado na Rua de John Whitehead, passando as atuais instalações para as mãos do município.

A obra, que a LPFP denomina de Arena Liga Portugal, tem fim previsto para 2023. Em declarações aos canais do organismo, Pedro Proença fala num «dia de celebração para o futebol profissional». «Vai ter uma nova sede moderna, com áreas de lazer, mas também de formação», notou.

Como vai ser a nova sede da Liga?

Sete andares, um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas, um inédito museu das competições profissionais e uma zona de futebol ITECH. Esta é a base daquilo que vai compor o novo edifício da Liga.

O início das obras está previsto para junho do próximo ano.

