Haris Seferovic apontou esta sexta-feira o sétimo golo na presente edição da Liga. O avançado suíço, que inaugurou o marcador na vitória do Benfica sobre o Tondela por 2-0, é o melhor marcador dos encarnados na prova.

Um registo que se afigurava como improvável, já que Seferovic, que regressou agora à competição após paragem por covid-19, soma dez jogos em 13 possíveis na Liga, foi titular em apenas quatro partidas e apenas por uma ocasião cumpriu os 90 minutos: diante do Gil Vicente a 20 de dezembro.

No total, o internacional helvético totaliza 508 minutos neste campeonato e apresenta um registo de um remate certeiro a cada 73 minutos, melhor do que Waldschmidt (125 minutos) e Darwin (348 minutos), as opções mais habituais para a frente de ataque de Jorge Jesus.

Apesar do tempo de utilização mais residual em comparação com as últimas épocas, Seferovic já igualou a folha goleadora de toda a época passada (nove golos), mas fê-lo em menos de metade dos jogos (19 para 45).

Mais: apresenta até ao momento um registo superior ao obtido em 2018/19, a melhor época da carreira, que concluiu com 27 golos, 23 dos quais na Liga, onde se consagrou como melhor marcador. Nessa temporada, o avançado suíço levava «apenas» seis golos no 19.º jogo oficial, sendo que aí era presença assídua no onze de Rui Vitória, que daria lugar a Bruno Lage em janeiro.

A cumprir a quarta época de águia ao peito, Haris Seferovic apresenta os melhores registos nesta fase de uma época desde que aterrou em Portugal no verão de 2017: curiosamente, no ano em que são mais as vezes em que começa o jogo no banco de suplentes do que como opção inicial.

Os números de Seferovic no Benfica: