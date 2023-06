Foram 55 jogos pelo Manchester City e um triplete inédito: Bernardo Silva voltou a ter uma época de grande regularidade, mais uma no meio de tantas outras que tem tido ao longo da carreira.

Agora chega a altura de representar a Seleção Nacional, num esforço final para tentar ganhar vantagem na corrida para o Euro 2024. Mas afinal, Bernardo está desgastado?

«Pessoalmente, nem foi das épocas mais duras para mim. É verdade que joguei muitos jogos, mas também fiz muitos jogos a entrar. No final da época conseguimos ter algum descanso. Mas claro que para alguns jogadores pode ser difícil, porque o calendário está sobrecarregado, co muitas e muitas competições tanto a nível de clubes como a nível de seleções», começou por dizer, em conferência de imprensa, questionado sobre a grande carga de jogos.

«Dou o exemplo do Bruno Fernandes, vi que jogou os jogos quase todos e calculo que esteja estafado porque isso aconteceu-me há dois, três anos. Jogadores que jogam 70 jogos por época, 90 minutos, acaba por não ser fácil. Mas é o que é. É um esforço final para conseguirmos seis pontos para Portugal numa qualificação importante para nós. Tenho a certeza de que toda a gente, uns mais cansados do que outros, vão fazer esse esforço final para estar bem e ajudar a seleção a conseguir esse objetivo», prosseguiu.

Bernardo não se mostra preocupado com a fadiga física, até porque aos 29 anos está numa fase em que o corpo «responde muito bem a tudo o que é pedido».

E respondido bem é o que Roberto Martínez tem feito nestes primeiros tempos ao serviço da Seleção Nacional, de acordo com o médio de 29 anos.

«Claro que gosto [da maneira de jogar] , o primeiro estágio correu muito bem e quando se trabalha com equipas técnicas diferentes a forma de trabalhar muda, não há uma correta e uma incorreta. Há várias formas de ganhar. o que temos visto é que as coisas têm corrido bem, vamos dar o nosso melhor para que as coisas funcionem bem com o novo selecionador, para darmos alegrias aos portugueses, que é o mais importante», referiu.

«O sistema é pouco revelante, o que posso garantir é que todos vamos dar o nosso melhor em todos os momentos para conseguirmos representar da melhor maneira Portugal e ganharmos o máximo de jogos possível para conseguirmos o nosso objetivo, que é um Euro ou um Mundial», acrescentou.

Recordamos que Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina no próximo sábado (19h45), no Estádio da Luz, e, depois, ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique.