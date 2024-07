De olho nas derradeiras jornadas da Liga das Nações, Francisco Neto anunciou, na tarde desta segunda-feira, as 26 convocadas para a visita à Bósnia e a receção a Malta.

A Seleção Nacional lidera o Grupo 3 de forma invicta, com 12 pontos, mais seis face à Bósnia. As «Navegadoras» jogarão fora de portas na tarde de 12 de julho (18h). Quatro dias volvidos, às 18h de 16 de julho, regressarão ao Municipal de Leira, para medir forças com Malta (4.ª).

A promoção à Liga A está praticamente garantida, bastando um empate na Bósnia para consumar esse objetivo.

Importa recordar que as contas nesta Liga B terão influência no apuramento para o Europeu de 2025, que se realizará na Suíça.

As 26 convocadas de Francisco Neto:

Guarda-redes: Patrícia Morais (Sp. Braga); Inês Pereira (Servette) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks);



Defesas: Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Alícia Correia (Sporting), Ana Borges (Sporting), Lúcia Alves (Benfica), Ana Seiça (Tigres), Diana Gomes (Sevilha) e Joana Marchão (Servette);



Médias: Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sp. Braga), Andreia Norton (Benfica), Ana Rute (Sp. Braga), Joana Martins (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad) e Tatiana Pinto (sem clube);



Avançadas: Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo), Carolina Mendes (Sp. Braga), Ana Capeta (Sporting), Stephanie Ribeiro (Club Universidad Nacional) e Ana Dias (Portland).