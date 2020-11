O médio Houssem Aouar, do Lyon, lesionou-se este domingo na vitória caseira diante do Saint-Étienne, por 2-1, e vai falhar o encontro entre a seleção francesa e Portugal, a 14 de novembro, a contar para a Liga das Nações.

O jogador de 22 anos, que tinha sido convocado para substituir o também lesionado Nabil Fekir, abandonou o dérbi francês com queixas numa coxa.

O selecionador gaulês, Didier Deschamps, tem tido algumas dores de cabeça com a condição física dos jogadores. A maior preocupação prende-se com Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que embora faça parte dos 26 eleitos para os próximos compromissos, não está nas melhores condições físicas.

Na chegada da comitiva francesa ao centro de treinos de Clairefontaine, Deschamps garantiu que «ninguém irá correr riscos desnecessários» e confessou ainda estar «à espera para saber um pouco mais sobre a condição física de todos os jogadores».

Os defesas Presnel Kimpembe e Benjamin Pavard também estão em dúvida na formação gaulesa.

Esta quarta-feira, França disputa um encontro particular com a Finlândia. A 14 de novembro, os franceses, que partilham a liderança do grupo 3 da Liga das Nações com Portugal, defrontam a seleção lusa e, três dias depois, jogam diante da Suécia.