A Seleção Nacional de futebol feminino venceu esta quarta-feira a Noruega, por 2-0, num jogo que ficou marcado por um momento absolutamente genial.

Já nos descontos, Carolina Mendes «pintou» uma obra de arte para fechar o marcador: Jéssica Silva assistiu-a com um grande passe de «letra» e a jogadora do Sp. Braga «picou» a bola com classe sobre a guarda-redes adversária.

Ora veja:

Antes, aos 22 minutos, Tatiana Pinto havia feito o 1-0.

Com este resultado, Portugal divide a liderança da Algarve Cup com a Itália, ambas com três pontos. Dinamarca, Noruega e Suécia ainda não pontuaram.