Depois das palavras na flash interview, Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma emocionante mensagem sobre o recorde que alcançou esta noite, de melhor marcador de seleções de sempre.

O capitão da Seleção Nacional dirigiu-se aos portugueses com palavras de motivação e agradecimento, e confessou que esta é uma marca especial na carreira.

A terminar, Ronaldo prometeu mais. «Ainda não estou a pensar fechar a contagem...», escreveu.

A mensagem na íntegra:

«Nem sei o que dizer. Estou tão emocionado. Vamos, Portugal! Vamos!

De todos os recordes que quebrei na minha carreira – e felizmente foram alguns –, este é muito especial para mim e está na lista de feitos que me deixam verdadeiramente orgulhoso.

Em primeiro lugar, porque cada vez que represento o meu país é um momento especial, por saber que estou a defender Portugal e a mostrar ao mundo de que são feitos os portugueses. Em segundo lugar, porque as competições de seleções sempre tiveram um grande impacto em mim desde criança, ao ver os meus ídolos a jogarem pelos seus países a cada dois verões, no Euro e o Mundial. Por último, e acima de tudo, porque marcar 111 golos por Portugal significa 111 momentos como os que vivemos hoje no Algarve: momentos de união e felicidade para milhões e milhões de portugueses de todo o mundo. Por eles, todos os sacrifícios valem a pena.

Outro motivo pelo qual aprecio este recorde tanto é porque o Ali Daei elevou tanto a fasquia que cheguei a pensar que não o ia conseguir alcançar. Parabéns ao ‘Shariar’ por manter o recorde por tanto tempo e obrigado por sempre demonstrar tanto respeito por mim cada vez que eu marcava e ficava mais perto do seu número incrível.

Obrigado, Portugal. Obrigado a todos os meus companheiros de equipa e adversários por tornar esta jornada tão inesquecível. Vamos continuar a encontrar-nos dentro dos campos nos próximos anos. Ainda não estou a encerrar a contagem…»