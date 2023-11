Bruno Fernandes abriu caminho para a vitória de Portugal frente à Islândia (2-0) e decidiu proporcionar um momento inesquecível a um jovem adepto no final do encontro.

O miúdo recebeu a camisola do jogador da Seleção Nacional e, visivelmente radiante, tratou-a como se fosse um tesouro, agarrando-a com as forças contra o peito, enquanto se encaminhava para a saída, para não correr o risco de a perder.

Ora veja: