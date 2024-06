Diogo Jota, avançado da seleção, que capitalizou um penálti diante da Finlândia (4-2), à flash da RTP.

«Falhei o Mundial de 2022 e queria muito estar presente neste Europeu. Tive uma lesão perto do fim da época, mas felizmente estou presente e estou bem. Há que aproveitar estes três jogos para construir as ideias da equipa e melhorar a condição física.»

[Jogar como ponta de lança] «Algo que na seleção não tenho feito, mas com o mister Roberto Martínez já o fez. No clube estou habituado a jogar como ponta de lança. Há que saber aproveitar as oportunidades e ligar as ideias da equipa. Tive uma ou outra oportunidade para marcar, mas consegui converter o penálti. A equipa, sobretudo na primeira parte, esteve muito bem na construção.»

«Temos uma grande seleção, com jogadores de grande qualidade. Sabemos que os escolhidos darão o melhor. Temos muita qualidade.»