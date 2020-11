Fernando Santos deixou de fora do jogo com a França, da Liga das Nações, Renato Sanches e Domingos Duarte.



Lembre-se que tanto o defesa do Granada como o médio do Lille foram titulares no jogo de preparação contra Andorra (7-0), da passada quarta-feira. Em sentido contrário, entram Guerreiro e Ruben Neves.



Por sua vez, a França não pode contar com Mbappé. O avançado do PSG, que estava em dúvida devido a problemas físicos, não está na lista dos 23 jogadores divulgada pela UEFA. O campeão do mundo já tinha falhado o particular frente à Finlândia, da última quarta-feira.

O encontro entre Portugal e a França, da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, realiza-se hoje, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do alemão Tobias Stieler.

O vencedor do encontro garante um lugar nas meias-finais, enquanto a igualdade adia a decisão para a sexta e última ronda, na terça-feira, com Portugal a jogar na Croácia e a França a receber a Suécia.